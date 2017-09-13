На заході України сьогодні пройдуть дощі, у багатьох регіонах похолодає (карта)

08:00, 13 вересня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 13 вересня в Україні практично без опадів, у багатьох регіонах похолодає

На заході сьогодні пройдуть дощі / УНІАН
На заході сьогодні пройдуть дощі / УНІАН

На сході без опадів, температура вдень до +33°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +31°.

Рятувальники попереджають про підвищення рівнів води на річках Закарпаття

На заході України пройдуть дощі. Вдень найтепліше буде в Чернівецькій області - до +21°.

У північних областях без опадів. Температура до +21°. У центрі хмарно з проясненнями, температура вдень до +29°.

Прогноз на 13 вересня / УНІАН
Прогноз на 13 вересня / УНІАН

За народним прогнозом, 13 вересня - Положення пояса Пресвятої Богородиці. Журавлі в цей день збираються на болоті "домовленість тримати, яким шляхом-дорогою на теплі води летіти".

Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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