У Києві сьогодні без опадів, вдень до +21°

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 13 вересня у столиці без опадів, вдень до +21°.

Сьогодні в Києві без опадів / kiev-live.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +21°, ввечері - до +19°. Вітер західний та південно-західний, до 5.8 м/с.

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Сонце в столиці зійшло у 06:29, а зайде о 19:17.

Як повідомляв УНІАН, 13 вересня в Україні практично без опадів, у багатьох регіонах похолодає.

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