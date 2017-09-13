Жертвами урагану "Ірма" у Флориді стали 12 осіб

09:47, 13 вересня 2017
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У результаті потужного урагану "Ірма" в американському штаті Флорида загинули 12 осіб.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Загалом в США через ураган загинули 16 людей, повідомляє CNN з посиланням на місцеву владу.

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Так, 12 людей стали жертвами стихії у Флориді, троє – у Джорджії, ще двоє – у Південній Кароліні. Багато з них загинули у результаті падіння дерев на будинки чи автомобілі.

Дотепер мільйони людей на південному сході США залишаються без електроенергії.

Нагадаємо, ураган "Ірма" став причиною найсильнішої за 100 років повені в Джексонвіллі (штат Флорида, США).

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