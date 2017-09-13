Рятувальники попереджають про пожежну небезпеку в Україні

Протягом 13-15 вересня у багатьох областях України очікується пожежна небезпека.

Українців попереджають про пожежну небезпеку / ДСНС

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.

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Так, 13-15 вересня в Одеській, Миколаївській, Херсонській та Запорізькій переважатиме пожежна небезпека 5 класу.

Також у Донецькій, Луганській, Харківській та Дніпропетровській областях очікується висока (4 класу), 14-15 вересня місцями надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил пожежної безпеки під час перебування у лісах, парках, на відкритих територіях та не провокувати виникнення пожеж в екосистемах.

Нагадаємо, 13 вересня в Україні практично без опадів, у багатьох регіонах похолодає.