В Італії троє людей загинули, провалившись у кратер вулкана

Сім'я з трьох осіб загинула в результаті падіння в кратер вулкана на півдні Італії.

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Загиблими стали три члени туринської сім'ї, яка приїхала відвідати вулканічну місцевість Флегрейські поля у районі Неаполя. У цій зоні знаходяться численні кратери і вулканічні утворення, повідомляє "РИА Новости".

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Батьки намагалися наздогнати 11-річного сина, який переліз через огорожу і потрапив до забороненої території в районі діючого вулкана. Свідком трагедії став інший їхній син.

За даними місцевих ЗМІ, дорослі впали в воронку, яка могла розширитися після недавніх дощів. Смерть трьох людей могла настати від отруєння отруйними газами, що виділяються з-під поверхні.

Влада сусіднього з місцем події міста Поццуоло має намір створити комісію, яка перевірить умови безпеки в районі Флегрейських полів.

Нагадаємо, на Гаваях триває виверження одного з найактивніших вулканів світу - Кілауеа.