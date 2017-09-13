В Італії троє людей загинули, провалившись у кратер вулкана

11:30, 13 вересня 2017
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Сім'я з трьох осіб загинула в результаті падіння в кратер вулкана на півдні Італії.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Загиблими стали три члени туринської сім'ї, яка приїхала відвідати вулканічну місцевість Флегрейські поля у районі Неаполя. У цій зоні знаходяться численні кратери і вулканічні утворення, повідомляє "РИА Новости".

У результаті виверження вулкана в Індонезії постраждали десять осіб

Батьки намагалися наздогнати 11-річного сина, який переліз через огорожу і потрапив до забороненої території в районі діючого вулкана. Свідком трагедії став інший їхній син.

За даними місцевих ЗМІ, дорослі впали в воронку, яка могла розширитися після недавніх дощів. Смерть трьох людей могла настати від отруєння отруйними газами, що виділяються з-під поверхні.

Влада сусіднього з місцем події міста Поццуоло має намір створити комісію, яка перевірить умови безпеки в районі Флегрейських полів.

Нагадаємо, на Гаваях триває виверження одного з найактивніших вулканів світу - Кілауеа.

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