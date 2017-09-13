У Вінниці випав великий град (фото, відео)

У деяких районах Вінниці 12 вересня пройшов сильний град.

У Вінниці пройшов сильний град / facebook.com/dimoooon

Злива в місті почалася близько 19:00 після денної спеки. Його супроводжувала сильна гроза, а потім пішов град, йдеться в сюжеті ТСН.

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Жителі міста діляться в соцмережах фотографіями та відео - град порівнюють з перепелиними яйцями і сливами.

Відзначається, що негода тривала не більше двадцяти хвилин.