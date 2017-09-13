Синоптик розповіла, коли до України прийде сильне похолодання

13:21, 13 вересня 2017
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З 21 вересня в Україні похолодає до 13-17 градусів тепла вдень.

З 21 вересня в Україні похолодає / УНІАН
З 21 вересня в Україні похолодає / УНІАН

Про це розповіла синоптик Наталія Діденко.

У Києві сьогодні без опадів, вдень до +21°

"Найближчим часом погода очікується з коливаннями температури. Суттєвіше похолодання прийде десь з 21 вересня. Тоді прогнозується 13-17 градусів тепла", - цитує синоптика Еспресо.TV.

За прогнозом Діденко, завтра, 14 вересня, по всій Україні підвищиться температура повітря, погода буде суха.

Нагадаємо, 13 вересня в Україні практично без опадів, у багатьох регіонах похолодає.

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