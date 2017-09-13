У Києві оголосили штормове попередження

14:37, 13 вересня 2017
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До кінця доби 13 вересня у Києві очікується сильний вітер.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація (КМДА) з посиланням на Український гідрометцентр.

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"Найближчої години з утриманням до кінця доби 13 вересня у Києві посилиться вітер до 15-18 м/с", - йдеться в повідомленні.

У КМДА нагадують основні правила поводження в разі посилення вітру:

- усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

- якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

- у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;

- уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Нагадаємо, 13 вересня в Україні практично без опадів, у багатьох регіонах похолодає.

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