У Києві оголосили штормове попередження
До кінця доби 13 вересня у Києві очікується сильний вітер.
Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація (КМДА) з посиланням на Український гідрометцентр.
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"Найближчої години з утриманням до кінця доби 13 вересня у Києві посилиться вітер до 15-18 м/с", - йдеться в повідомленні.
У КМДА нагадують основні правила поводження в разі посилення вітру:
- усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
- якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
- у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;
- уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.
Нагадаємо, 13 вересня в Україні практично без опадів, у багатьох регіонах похолодає.
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