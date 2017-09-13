Китай готується до тайфуну "Талім"

У Китаї оголосили "помаранчеве" попередження у зв'язку з наближенням тайфуну "Талім".

Ілюстрація / Reuters

"Талім", який може посилитися до супертайфуну, за прогнозами, має вийти на південно-східне узбережжя Китаю з 14 на 15 вересня, повідомляє Xinhua.

Читайте також У Гвінеї жертвами селевого потоку стали п'ятеро людей

Вранці 13 вересня центр тайфуну знаходився над північно-західною частиною Тихого океану, у 760 км на південний схід від провінції Чжецзян, сила вітру в його центрі досягала 38 м/с.

За даними Центральної метеостанції Китаю, "Талім" буде просуватися на північний захід зі швидкістю 20 км/год у напрямку провінції Чжецзян. У зв'язку з тайфуном у середу і четвер у південній частині Східно-Китайського моря, у Тайванській протоці, на сході Тайваню і в провінції Фуцзянь очікуються сильний вітер і зливи.

Нагадаємо, жертвами тайфуну "Хато", який накрив південь Китаю, стали 16 осіб.