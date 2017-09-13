В Україні завтра буде тепло і без опадів (відеопрогноз)

16:30, 13 вересня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 14 вересня по всій Україні очікується тепла і суха погода.

Завтра в Украине без осадков / flickr.com Sergei Morugin
Завтра в Україні без опадів / flickr.com Tony Morugin

На сході без опадів, температура вдень до +26°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +30°.

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На заході України у четвер хмарно з проясненнями. Вдень до +28°.

У північних областях без опадів. Температура до +25°. У центрі України мінлива хмарність, температура вдень до +27°.

За народним прогнозом, 14 вересня - преподобного Симеона Стовпника. Перша зустріч осені, проводи літа. На Семенів день вітер із півдня - буде зима тепла. Якщо гуси відлітають на Семена - чекай ранньої зими.

Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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