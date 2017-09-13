У Києві завтра до +25°, без опадів

17:00, 13 вересня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 14 вересня у столиці без опадів, вдень до +25°.

У Києві завтра без опадів / УНІАН
У Києві завтра без опадів / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +25°, ввечері - до +20°. Вітер південно-західний, до 6.0 м/с.

Синоптик розповіла, коли до України прийде сильне похолодання

Сонце в столиці зійшло у 06:31, а зайде в 19:15.

Як повідомляв УНІАН, 14 вересня по всій Україні очікується тепла і суха погода.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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