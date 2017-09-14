Перші заморозки й сніг: синоптики дали прогноз погоди в Україні на жовтень

У другій половині жовтня очікуються температурні "гойдалки".

У жовтні синоптики прогнозують заморозки / getbg.net

Погода в жовтні буде мінливою. У другій половині місяця нас чекають постійні перепади температури повітря, а до кінця жовтня різке похолодання і заморозки, передає Meteoprog.

Місяць буде дощовим, локально випаде мокрий сніг. У горах вже на початку місяця можливі заморозки.

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Середня місячна температура повітря в Україні у жовтні не перевищує +7°...+10°, на півдні країни +14°. Кількість опадів становить на півдні 24-27 мм, на решті території країни 32-38 мм, у західних областях та на Закарпатті 43-56 мм. Температурні рекорди жовтня: абсолютний мінімум температури був зафіксований в 1920 році й склав -22,6 °C; максимум температури +35,3°C спостерігався в 1952 році.

Раніше Погода УНІАН повідомляла, що за розрахунками народного синоптика Леоніда Горбаня, жовтень буде холоднішим, ніж вересень. Перші два жовтневі тижні майже щодня буде йти дощ. У цей час термометри покажуть середньодобову температуру 12-14 градусів тепла, а вдень — 15-17.

6 жовтня похолодає — середньодобова температура опуститься приблизно до +9, а денна — до +12 градусів. А 15 числа очікуються перші заморозки.