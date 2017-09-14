Перші заморозки й сніг: синоптики дали прогноз погоди в Україні на жовтень
У другій половині жовтня очікуються температурні "гойдалки".
Погода в жовтні буде мінливою. У другій половині місяця нас чекають постійні перепади температури повітря, а до кінця жовтня різке похолодання і заморозки, передає Meteoprog.
Місяць буде дощовим, локально випаде мокрий сніг. У горах вже на початку місяця можливі заморозки.
"Бабине літо" та похолодання в Україні: синоптики дали прогноз погоди на вересень
Середня місячна температура повітря в Україні у жовтні не перевищує +7°...+10°, на півдні країни +14°. Кількість опадів становить на півдні 24-27 мм, на решті території країни 32-38 мм, у західних областях та на Закарпатті 43-56 мм. Температурні рекорди жовтня: абсолютний мінімум температури був зафіксований в 1920 році й склав -22,6 °C; максимум температури +35,3°C спостерігався в 1952 році.
Раніше Погода УНІАН повідомляла, що за розрахунками народного синоптика Леоніда Горбаня, жовтень буде холоднішим, ніж вересень. Перші два жовтневі тижні майже щодня буде йти дощ. У цей час термометри покажуть середньодобову температуру 12-14 градусів тепла, а вдень — 15-17.
6 жовтня похолодає — середньодобова температура опуститься приблизно до +9, а денна — до +12 градусів. А 15 числа очікуються перші заморозки.
Погода в Україні
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Вінниця+23°... +12°
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Дніпро+23°... +11°
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Донецьк+23°... +9°
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Житомир+22°... +10°
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Запоріжжя+23°... +11°
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Івано-Франківськ+22°... +10°
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Київ+22°... +11°
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Кіровоград+23°... +9°
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Луганськ+22°... +10°
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Луцьк+24°... +10°
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Львів+23°... +11°
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Миколаїв+24°... +13°
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Одеса+24°... +15°
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Полтава+20°... +10°
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Рівне+23°... +10°
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Сімферополь+26°... +13°
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Суми+18°... +7°
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Тернопіль+22°... +12°
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Харків+20°... +9°
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Херсон+24°... +13°
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Хмельницький+23°... +12°
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Черкаси+21°... +10°
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Чернігів+21°... +8°
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Чернівці+23°... +14°