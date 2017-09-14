Перші заморозки й сніг: синоптики дали прогноз погоди в Україні на жовтень

07:04, 14 вересня 2017
67
0

У другій половині жовтня очікуються температурні "гойдалки".

В кінці жовтня синопт/ getbg.net
У жовтні синоптики прогнозують заморозки / getbg.net

Погода в жовтні буде мінливою. У другій половині місяця нас чекають постійні перепади температури повітря, а до кінця жовтня різке похолодання і заморозки, передає Meteoprog.

Місяць буде дощовим, локально випаде мокрий сніг. У горах вже на початку місяця можливі заморозки.

"Бабине літо" та похолодання в Україні: синоптики дали прогноз погоди на вересень

Середня місячна температура повітря в Україні у жовтні не перевищує +7°...+10°, на півдні країни +14°. Кількість опадів становить на півдні 24-27 мм, на решті території країни 32-38 мм, у західних областях та на Закарпатті 43-56 мм. Температурні рекорди жовтня: абсолютний мінімум температури був зафіксований в 1920 році й склав -22,6 °C; максимум температури +35,3°C спостерігався в 1952 році.

Раніше Погода УНІАН повідомляла, що за розрахунками народного синоптика Леоніда Горбаня, жовтень буде холоднішим, ніж вересень. Перші два жовтневі тижні майже щодня буде йти дощ. У цей час термометри покажуть середньодобову температуру 12-14 градусів тепла, а вдень — 15-17.

6 жовтня похолодає — середньодобова температура опуститься приблизно до +9, а денна — до +12 градусів. А 15 числа очікуються перші заморозки.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У Києві завтра без опадів, температура до +23° У Києві завтра без опадів, температура до +23°
Потужний тайфун накрив південь Китаю Потужний тайфун накрив південь Китаю
Жертвами сходження зсуву в Індії стали 10 людей Жертвами сходження зсуву в Індії стали 10 людей
Синоптики попереджають про підвищення рівнів води на водоймах Закарпаття Синоптики попереджають про підвищення рівнів води на водоймах Закарпаття
Укргідрометцентр попереджає про пожежну небезпеку Укргідрометцентр попереджає про пожежну небезпеку
Сьогодні у Києві до +20°, без опадів Сьогодні у Києві до +20°, без опадів
Завтра в Україні похолодає, місцями пройдуть дощі (відеопрогоноз) Завтра в Україні похолодає, місцями пройдуть дощі (відеопрогоноз)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 26 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
74 %
764 мм
1.7 м/с
2 %
Стрічка новин