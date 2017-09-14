В Україні сьогодні без опадів, на півдні вдень до +30° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 14 вересня, в Україні без опадів, на півдні до +30°.

Сьогодні в Україні без опадів / УНІАН

На сході без опадів, температура вдень до +26°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +30°.

На заході України у четвер хмарно з поясненнями. Вдень найтепліше буде в Чернівецькій області - до +28°.

У північних областях без опадів. Температура до +25°. У центрі хмарно з проясненнями, температура вдень до +27°.

Прогноз на 14 вересня / УНІАН

За народним прогнозом, 14 вересня - преподобного Симеона Стовпника. Перша зустріч осені, проводи літа. На Семенів день вітер із півдня - буде зима тепла. Якщо гуси відлітають на Семена - чекай ранньої'зими.

Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.