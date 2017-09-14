У Києві сьогодні буде тепло і без опадів

08:30, 14 вересня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 14 вересня у столиці без опадів, вдень до +25°.

Сьогодні В Києві без опадів / sunny7.ua
Сьогодні в Києві без опадів / sunny7.ua

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +25°, ввечері - до +20°. Вітер південно-західний, до 6.0 м/с.

Синоптик розповіла, коли до України прийде сильне похолодання

Сонце в столиці зійшло у 06:31, а зайде в 19:15.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 14 вересня, в Україні без опадів, на півдні до +30°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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