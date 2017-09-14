На заході України оголосили штормове попередження

Сьогодні, 14 вересня, у західних областях очікується сильний вітер.

На заході України очікується сильний вітер / Югополис

Про це йдеться у повідомленні Українського гідрометцентру.

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Зокрема, у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Закарпатській, Чернівецькій та Івано-Франківській областях очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

Нагадаємо, з 21 вересня в Україні похолодає до 13-17 градусів тепла вдень.

"Найближчим часом погода очікується з коливаннями температури. Суттєвіше похолодання прийде десь з 21 вересня. Тоді прогнозується 13-17 градусів тепла", - розповіла синоптик Наталія Діденко.