У Флориді понад 3,7 млн споживачів залишаються без електрики через ураган "Ірма"

В американському штаті Флорида через ураган "Ірма" без електроенергії все ще залишаються 3,7 мільйонів будинків і підприємств.

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З 11 вересня була відновлена подача електроенергії трьом мільйонам споживачів.

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"Станом на полудень середи знеструмлено понад 3,7 млн споживачів. З вечора понеділка відновлено електропостачання трьох мільйонів будинків і підприємств", - цитує ТАСС повідомлення губернатора Флориди Ріка Скотта.

Відзначається, що губернатор розпорядився відновити роботу закритих через "Ірму" портів Еверглейдс, Тампа і Канаверал для відновлення прийому танкерів з нафтою і продуктами її переробки.

Нагадаємо, у результаті потужного урагану "Ірма" в американському штаті Флорида загинули 12 осіб.