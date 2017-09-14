У Флориді понад 3,7 млн споживачів залишаються без електрики через ураган "Ірма"
В американському штаті Флорида через ураган "Ірма" без електроенергії все ще залишаються 3,7 мільйонів будинків і підприємств.
З 11 вересня була відновлена подача електроенергії трьом мільйонам споживачів.
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"Станом на полудень середи знеструмлено понад 3,7 млн споживачів. З вечора понеділка відновлено електропостачання трьох мільйонів будинків і підприємств", - цитує ТАСС повідомлення губернатора Флориди Ріка Скотта.
Відзначається, що губернатор розпорядився відновити роботу закритих через "Ірму" портів Еверглейдс, Тампа і Канаверал для відновлення прийому танкерів з нафтою і продуктами її переробки.
Нагадаємо, у результаті потужного урагану "Ірма" в американському штаті Флорида загинули 12 осіб.
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