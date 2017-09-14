У результаті проливних дощів у Китаї загинули семеро людей

Жертвами злив на південному заході Китаю стали сім осіб.

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У багатьох районах провінції Юньнань сталися зсуви, у результаті постраждали 155 тисяч осіб, повідомляє Xinhua з посиланням на місцеву владу.

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Жертвами лиха стали 7 осіб, понад 500 осіб були евакуйовані в екстреному порядку. Станом на ранок 14 вересня, близько 100 будівель обвалилося, шкоди завдано 4900 га сільськогосподарських угідь.

Нагадаємо, п'ятеро осіб загинули в результаті сходження селевого потоку в передмісті столиці Гвінеї Конакрі.