У результаті проливних дощів у Китаї загинули семеро людей

11:36, 14 вересня 2017
238
0

Жертвами злив на південному заході Китаю стали сім осіб.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

У багатьох районах провінції Юньнань сталися зсуви, у результаті постраждали 155 тисяч осіб, повідомляє Xinhua з посиланням на місцеву владу.

В Італії троє людей загинули, провалившись у кратер вулкана

Жертвами лиха стали 7 осіб, понад 500 осіб були евакуйовані в екстреному порядку. Станом на ранок 14 вересня, близько 100 будівель обвалилося, шкоди завдано 4900 га сільськогосподарських угідь.

Нагадаємо, п'ятеро осіб загинули в результаті сходження селевого потоку в передмісті столиці Гвінеї Конакрі.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У Києві завтра без опадів, температура до +23° У Києві завтра без опадів, температура до +23°
Потужний тайфун накрив південь Китаю Потужний тайфун накрив південь Китаю
Жертвами сходження зсуву в Індії стали 10 людей Жертвами сходження зсуву в Індії стали 10 людей
Синоптики попереджають про підвищення рівнів води на водоймах Закарпаття Синоптики попереджають про підвищення рівнів води на водоймах Закарпаття
Сьогодні у Києві до +20°, без опадів Сьогодні у Києві до +20°, без опадів
В Україні сьогодні похолодає, місцями пройдуть дощі (карта) В Україні сьогодні похолодає, місцями пройдуть дощі (карта)
У Києві завтра без опадів, температура до +20° У Києві завтра без опадів, температура до +20°

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 26 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
74 %
764 мм
1.7 м/с
2 %
Стрічка новин