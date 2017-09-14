В Амстердамі через сильний вітер скасували десятки авіарейсів (відео)

В аеропорту Амстердама (Нідерланди) через сильний вітер скасували 75 авіарейсів.

Нідерланди постраждали від сильного вітру / twitter.com, @AT5

Швидкість вітру в Нідерландах досягала 120 км/ч. Злітати в таких умовах можна було не з усіх смуг аеродрому, тому деякі вильоти скасували, йдеться в сюжеті ТСН.

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Відзначається, що лайнерам, які заходили на посадку, було не легше. На відео з аеропорту видно, як вітер буквально здуває літаки.

Нагадаємо, 14 вересня у західних областях очікується сильний вітер.