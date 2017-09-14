Потужний шторм охопив Німеччину, є жертви

Не менше трьох людей загинули в результаті шторму "Себастьян" у Німеччині.

Шторм охопив Німеччину / Flickr, Traveltipy

Північ і північний захід Німеччини охопив сильний вітер, у результаті загинули три людини. Шторм повалив безліч дерев, чиновники закликають людей залишатися вдома, повідомляє DW.

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Швидкість вітру досягала 150 км/год, місцями пройшли сильні дощі.

Дві людини загинули у результаті падіння дерев, ще одна потонула.

У землі Північний Рейн-Вестфалія шторм "Себастьян" призвів до затримок поїздів. Також вітер пошкодив автомобілі та будівлі.

Нагадаємо, в аеропорту Амстердама (Нідерланди) через сильний вітер скасували 75 авіарейсів.