Потужний шторм охопив Німеччину, є жертви
Не менше трьох людей загинули в результаті шторму "Себастьян" у Німеччині.
Північ і північний захід Німеччини охопив сильний вітер, у результаті загинули три людини. Шторм повалив безліч дерев, чиновники закликають людей залишатися вдома, повідомляє DW.
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Швидкість вітру досягала 150 км/год, місцями пройшли сильні дощі.
Дві людини загинули у результаті падіння дерев, ще одна потонула.
У землі Північний Рейн-Вестфалія шторм "Себастьян" призвів до затримок поїздів. Також вітер пошкодив автомобілі та будівлі.
Нагадаємо, в аеропорту Амстердама (Нідерланди) через сильний вітер скасували 75 авіарейсів.
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