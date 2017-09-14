Жителів Києва попереджають про сильний вітер

14:35, 14 вересня 2017
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Сьогодні, 14 вересня, у столиці очікується сильний вітер.

У Києві оголосили штормове попередження / dailymail.co.uk
У Києві оголосили штормове попередження / dailymail.co.uk

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація (КМДА) з посиланням на Український гідрометцентр.

У Києві сьогодні буде тепло і без опадів

"Найближчої години з утриманням до кінця доби 14 вересня у столиці очікуються пориви вітру 15-18 м/с", - йдеться в повідомленні.

У КМДА нагадують основні правила поводження в разі посилення вітру:

- усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

- якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

- у разі сильного вітру сховатись у найближчому приміщенні або природному укритті;

- уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Нагадаємо, у четвер, 14 вересня, в Україні без опадів, на півдні до +30°.

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