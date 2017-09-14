У Китаї евакуювали 200 тисяч людей через тайфун "Талім"

У зв'язку з наближенням тайфуну "Талім" на сході Китаю евакуювали понад 200 тисяч осіб.

Ілюстрація / Reuters

За даними метеорологів, "Талім" посилиться до супертайфуну і набере швидкість до 180-200 км на годину, повідомляє Xinhua.

Читайте також Число жертв тайфуну "Хато" у Китаї збільшилося до 16

Очікується, що "Талім" або продовжить рухатися на північний захід і обрушиться на провінцію Чжецзян в ніч на 15 вересня, або буде рухатися в північному напрямку в акваторії біля узбережжя цієї провінції, а потім поверне на північний схід.

Крім того, тайфун "Доксурі" у цей же час накриє острівну провінцію Хайнань на півдні Китаю, або пройде через акваторію.

Нагадаємо, не менше трьох людей загинули в результаті шторму "Себастьян" в Німеччині.