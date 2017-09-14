На заході України завтра похолодає і пройдуть дощі, в інших регіонах буде сонячно і сухо (відеопрогноз)

Згідно з даними Погода УНІАН, 15 вересня в Україні в більшості регіонів України збережеться тепла і суха погода, опади і похолодання очікуються на заході країни.

На заході України завтра пройдуть дощі / tivasyk.info

На сході без опадів, температура вдень до +30°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +31°.

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На заході України в п'ятницю похолодає і пройдуть дощі. Вдень до +21°.

У північних областях без опадів. Температура до +21°. У центрі хмарно з проясненнями, температура вдень до +30°.

За народним прогнозом, 15 вересня - день Федота і Руфіни, а також Момонтія Вівчарника. Червоний захід - за прикметами, скоро вдарять перші морози. Дощ іде 15 вересня - осінь буде сухою.

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