У Києві завтра без опадів, вдень до +21°

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 15 вересня, у столиці без опадів, вдень до +21°.

У Києві завтра без опадів / kiev-live.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +21°, ввечері - до +14°. Вітер мінливий, до 5.4 м/с.

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Сонце в столиці зійшло у 06:32, а зайде у 19:12.

Як повідомляв УНІАН, 15 вересня в Україні в більшості регіонів України збережеться тепла і суха погода, опади і похолодання очікуються на заході країни.

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