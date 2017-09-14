У Києві завтра без опадів, вдень до +21°

17:00, 14 вересня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 15 вересня, у столиці без опадів, вдень до +21°.

У Києві завтра без опадів / kiev-live.com
У Києві завтра без опадів / kiev-live.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +21°, ввечері - до +14°. Вітер мінливий, до 5.4 м/с.

На заході України оголосили штормове попередження

Сонце в столиці зійшло у 06:32, а зайде у 19:12.

Як повідомляв УНІАН, 15 вересня в Україні в більшості регіонів України збережеться тепла і суха погода, опади і похолодання очікуються на заході країни.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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