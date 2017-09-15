У більшості регіонів України сьогодні сонячно і без опадів, дощі пройдуть лише на заході (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, 15 вересня в Україні практично без опадів, на півдні до +31°.

В Україні сьогодні практично без опадів / УНІАН

На сході без опадів, температура вдень до +30°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +31°.

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На заході України в п'ятницю пройдуть дощі. Вдень найтепліше буде в Чернівецькій області - до +21°.

У північних областях без опадів. Температура до +21°. У центрі хмарно з проясненнями, температура вдень до +30°.

Прогноз на 15 вересня / УНІАН

За народним прогнозом, 15 вересня - день Федота і Руфіни, а також Момонтія Вівчарника. Червоний захід - за прикметами, скоро вдарять перші морози. Дощ іде 15 вересня - осінь буде сухою.

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