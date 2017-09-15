Ураган "Макс" накрив узбережжя Мексики

09:38, 15 вересня 2017
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Ураган "Макс" накрив тихоокеанське узбережжя Мексики.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

"Макс" нещодавно досяг першої категорії за міжнародною п'ятибальною шкалою, повідомляє ТАСС з посиланням на Національний центр спостереження за ураганами США.

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Зараз ураган знаходиться у районі східної частини штату Герреро. Там, а також в штаті Оахака очікуються сильні дощі, можливі повені.

Наголошується, що швидкість вітру в епіцентрі циклону досягає 130 км/год.

Нагадаємо, в американському штаті Флорида через ураган "Ірма" без електроенергії все ще залишаються 3,7 мільйонів будинків і підприємств.

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