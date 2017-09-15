На сході та півдні України оголосили пожежну небезпеку

10:39, 15 вересня 2017
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Сьогодні, 15 вересня, у південних та східних областях України очікується пожежна небезпека.

На півдні та сході України очікується пожежна небезпека / ДСНС
На півдні та сході України очікується пожежна небезпека / ДСНС

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.

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Так, 15 вересня в Одеській, Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. У Донецькій, Луганській, Харківській та Дніпропетровській висока (4 класу), місцями надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил пожежної безпеки під час перебування у лісах, парках, на відкритих територіях та не провокувати виникнення пожеж в екосистемах.

Нагадаємо, 15 вересня в Україні практично без опадів, на півдні до +31°.

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