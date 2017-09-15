Число жертв землетрусу в Мексиці зросло до 98 осіб

У результаті потужного землетрусу в Мексиці загинуло 98 осіб.

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У середу, 13 вересня, президент Мексики Енріке Пенья Ньєто відвідав постраждалі від землетрусу райони, і зазначив, що уряд продовжить надавати допомогу постраждалим від стихії сім'ям, повідомляє Xinhua.

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За останніми даними, у результаті землетрусу загинули 98 осіб.

У штатах Оахака і Чіапас постраждали близько 2,3 млн осіб, урядова допомога надається майже у всіх постраждалих районах.

Нагадаємо, землетрус магнітудою 8,0 стався біля тихоокеанського берега Мексики. Мексиканські рятувальні служби повідомили, що цей землетрус став найсильнішим з 1985 року, коли загинули тисячі людей.