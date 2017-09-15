Погода на вихідні: у більшості областей України буде спекотно і без опадів (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, цими вихідними в Україні буде тепло, лише у західних областях синоптики обіцяють дощі з грозами.

На вихідних в Україні практично без опадів / УНІАН

У столиці в суботу без опадів, температура повітря вночі +16°, вдень +22°. У неділю хмарно з проясненнями, +18°...+30°.

У Львові завтра без опадів, вночі +10 градусів, удень +21°. У неділю злива, +12°...+23°.

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У Луцьку в суботу вночі +12°, вдень +22°, дощ. У неділю вночі +14°, вдень +25°, очікується гроза.

У Вінниці в суботу без опадів, температура повітря +16°...+25°. У неділю до +29°, мінлива хмарність.

Одеситам на вихідних обіцяють сонячну погоду. У суботу температура вночі +15°, вдень +27°. У неділю +15°...+30°.

У Харкові в суботу без опадів, температура вночі +13°, вдень +25°. У неділю +15°...+28°, сонячно.

Прогноз на 16 вересня / УНІАН

Прогноз на 17 вересня / УНІАН

У Дніпрі в суботу без опадів. Температура вночі +16°, вдень +29°. У неділю сонячно, температура повітря +17°...+32°.

У Сімферополі завтра без опадів, +18°...+34°. У неділю +18°...+36°, мінлива хмарність.

Жителям Маріуполя на суботу обіцяють сонячну погоду, температура вночі +17°, вдень +30°. У неділю без опадів, температура до +31°.

У Краматорську в суботу без опадів, температура вночі +13°, вдень +29°. У неділю температура до +30°, сонячно.

У Сєвєродонецьку завтра без опадів, температура вночі +15°, вдень +31°. У неділю +15°...+32°, сонячно.

Погода на курортах

У Буковелі в суботу без опадів, температура до +21°. У неділю хмарно з проясненнями, вночі +7°, вдень +23°.

У Моршині на Львівщині в суботу хмарно з проясненнями, вночі +12°, вдень +24°. У неділю без опадів, вночі +11°, вдень до +27°.

У Трускавці в суботу без опадів, температура до +22°. У неділю температура вдень +24°, мінлива хмарність.

У Сваляві завтра без опадів, +22°, у неділю хмарно з проясненнями, температура повітря +8° ...+24°.

У Затоці в суботу сонячно, температура вночі +16°, вдень до +26°. У неділю без опадів, до +27°.

У Бердянську на вихідних очікується сонячна погода, в суботу температура +18° ...+30°. У неділю до +31°.

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