Погода на вихідні: у більшості областей України буде спекотно і без опадів (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, цими вихідними в Україні буде тепло, лише у західних областях синоптики обіцяють дощі з грозами.
У столиці в суботу без опадів, температура повітря вночі +16°, вдень +22°. У неділю хмарно з проясненнями, +18°...+30°.
У Львові завтра без опадів, вночі +10 градусів, удень +21°. У неділю злива, +12°...+23°.
У більшості регіонів України сьогодні сонячно і без опадів, дощі пройдуть лише на заході (карта)
У Луцьку в суботу вночі +12°, вдень +22°, дощ. У неділю вночі +14°, вдень +25°, очікується гроза.
У Вінниці в суботу без опадів, температура повітря +16°...+25°. У неділю до +29°, мінлива хмарність.
Одеситам на вихідних обіцяють сонячну погоду. У суботу температура вночі +15°, вдень +27°. У неділю +15°...+30°.
У Харкові в суботу без опадів, температура вночі +13°, вдень +25°. У неділю +15°...+28°, сонячно.
У Дніпрі в суботу без опадів. Температура вночі +16°, вдень +29°. У неділю сонячно, температура повітря +17°...+32°.
У Сімферополі завтра без опадів, +18°...+34°. У неділю +18°...+36°, мінлива хмарність.
Жителям Маріуполя на суботу обіцяють сонячну погоду, температура вночі +17°, вдень +30°. У неділю без опадів, температура до +31°.
У Краматорську в суботу без опадів, температура вночі +13°, вдень +29°. У неділю температура до +30°, сонячно.
У Сєвєродонецьку завтра без опадів, температура вночі +15°, вдень +31°. У неділю +15°...+32°, сонячно.
Погода на курортах
У Буковелі в суботу без опадів, температура до +21°. У неділю хмарно з проясненнями, вночі +7°, вдень +23°.
У Моршині на Львівщині в суботу хмарно з проясненнями, вночі +12°, вдень +24°. У неділю без опадів, вночі +11°, вдень до +27°.
У Трускавці в суботу без опадів, температура до +22°. У неділю температура вдень +24°, мінлива хмарність.
У Сваляві завтра без опадів, +22°, у неділю хмарно з проясненнями, температура повітря +8° ...+24°.
У Затоці в суботу сонячно, температура вночі +16°, вдень до +26°. У неділю без опадів, до +27°.
У Бердянську на вихідних очікується сонячна погода, в суботу температура +18° ...+30°. У неділю до +31°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+23°... +12°
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Дніпро+23°... +11°
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Донецьк+23°... +9°
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Житомир+22°... +10°
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Запоріжжя+23°... +11°
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Івано-Франківськ+22°... +10°
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Київ+22°... +11°
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Кіровоград+23°... +9°
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Луганськ+22°... +10°
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Луцьк+24°... +10°
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Львів+23°... +11°
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Миколаїв+24°... +13°
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Одеса+24°... +15°
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Полтава+20°... +10°
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Рівне+23°... +10°
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Сімферополь+26°... +13°
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Суми+18°... +7°
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Тернопіль+22°... +12°
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Харків+20°... +9°
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Херсон+24°... +13°
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Хмельницький+23°... +12°
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Черкаси+21°... +10°
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Чернігів+21°... +8°
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Чернівці+23°... +14°