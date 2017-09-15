Жертвами урагану "Харві" у Техасі стали понад 80 осіб
82 людини загинули в результаті урагану "Харві" в американському штаті Техас.
Ураган завдав удар по штату близько трьох тижнів тому і призвів до рекордної повені в районі Х'юстона, повідомляє Reuters.
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"У нас є відомості про 82 загиблих", - повідомив губернатор штату Грег Ебботт.
Він додав, що на даний момент Техас чекає від місцевої влади підтвердження, що усі смерті пов'язані з ураганом.
Раніше повідомлялося, що через ураган "Харві", який став найсильнішим за 50 років, загинули близько 60 осіб.
Стихія зруйнувала або пошкодила близько 140 тисяч будинків, економічний збиток оцінюється в 180 млрд доларів.
Нагадаємо, ураган "Макс" накрив тихоокеанське узбережжя Мексики.
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