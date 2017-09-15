Ураган "Хосе" у Карибському морі послабшав до тропічного шторму

14:41, 15 вересня 2017
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Ураган "Хосе" у Карибському морі послабшав до тропічного шторму, очікується, що до вихідних він знову стане ураганом.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Зараз шторм рухається в західному і північно-західному напрямку зі швидкістю близько 11 км/год, повідомляє ТАСС з посиланням на Національний центр спостереження за ураганами США.

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"Максимальна швидкість вітру знизилася до 110 км/год (30 м/с) з більш сильними поривами. Як очікується, у п'ятницю розпочнеться його посилення, а до кінця тижня "Хосе", ймовірно, знову стане ураганом", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 82 людини загинули в результаті урагану "Харві" в американському штаті Техас.

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