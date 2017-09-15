На Львівщині оголосили штормове попередження

Сьогодні, 15 вересня, у Львівській області очікується сильний вітер.

У Львівській області очікується сильний вітер / Югополис

Про це повідомляє Львівський обласний центр з гідрометеорології України.

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Зокрема, 15 вересня, на території області місцями пориви північно-західного вітру 15-20 м/с.

Нагадаємо, цими вихідними в Україні буде тепло, лише у західних областях синоптики обіцяють дощі з грозами. Зокрема, у Львові у суботу без опадів, вночі +10 градусів, удень +21°. У неділю злива, +12°...+23°.