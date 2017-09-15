Біля берегів Чилі стався землетрус

16:17, 15 вересня 2017
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У п'ятницю, 15 вересня, біля берегів Чилі стався землетрус магнітудою 4,6.

Біля берегів Чилі стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger
Біля берегів Чилі стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомляє Геологічна служба США.

Через негоду в Італії загинули щонайменше сім людей (фото)

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в Чилійській височині. Вогнище землетрусу залягало на глибині 10 км

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, у результаті потужного землетрусу в Мексиці загинуло 98 осіб. У штатах Оахака і Чьяпас постраждали близько 2,3 млн осіб, урядова допомога надається майже у всіх постраждалих районах.

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