Москву накрив шквалистий вітер: постраждали 15 осіб, в аеропортах затримані рейси

20:18, 15 вересня 2017
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Понад 60 дерев повалило, пошкоджено дахи шести будівель через сильний вітер.

УНІАН
В аеропортах російської столиці затримано 26 рейсів \ УНІАН

У Москві число постраждалих в результаті сильного вітру зросло до 15 людей, серед них двоє дітей, передає «РИА Новости» з посиланням на джерело в екстрених службах столиці. «Постраждалих вже 15 осіб, у тому числі двоє дітей», - сказало джерело.

Москву знову накрила злива й град (фото, відео)В аеропортах російської столиці затримано 26 рейсів, ще шість скасовані, такі дані сервісу «Яндекс.Розкладу». Зокрема, в «Домодєдово» затримано 21 рейс, шість скасовані. У «Шереметьєво» п'ять рейсів затримано.

Також в Московській області через негоду відключено кілька електричних підстанцій. «Це Голіцине в Одинцовському районі і Балашиха. Туди виїхали фахівці, вирішуються питання щодо часу відновлення», - уточнили в міністерстві енергетики Підмосков'я.

Раніше МНС оголосило штормове попередження в Москві і Підмосков'ї через сильний дощ, грози та шквальний вітер до 25 м на секунду.

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