Погода на неділю: Київ може оновити температурний рекорд
За даними Центральної геофізичної обсерваторії в Києві 17 вересня найвища температура повітря вдень була +28,5 у 1939 році, найнижча - вночі +1 в 1952 році.
У неділю, 17 вересня, в Україні буде переважати тепле і сухе повітря, лише на заході та півночі більш вологе. Про це повідомив Укргідрометцентр.
Очікується погода без опадів, лише вночі та вранці у більшості північних областях та на крайньому заході країни невеликий, вдень у західних областях місцями помірний короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно південний, 7-12 м/с.
Температура повітря вночі 12-17°, у південній частині до 20°, у східних областях та на півночі Лівобережжя місцями 8-10°; вдень 29-34°, у західних, північних, Полтавській і Харківській областях 24-29°, на крайньому заході 18-23°.
Погода на вихідні: у більшості областей України буде спекотно і без опадів (карта)
У Києві – вночі місцями короткочасний дощ, можлива гроза, вдень без опадів, температура повітря вночі 13-15°, вдень 27-29°.
За даними Центральної геофізичної обсерваторії в Києві 17 вересня найвища температура повітря вдень була +28,5 у 1939 році, найнижча - вночі +1 в 1952 році.
Погода в Україні
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Вінниця+23°... +12°
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Дніпро+23°... +11°
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Донецьк+23°... +9°
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Житомир+22°... +10°
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Запоріжжя+23°... +11°
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Івано-Франківськ+22°... +10°
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Київ+22°... +11°
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Кіровоград+23°... +9°
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Луганськ+22°... +10°
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Луцьк+24°... +10°
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Львів+23°... +11°
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Миколаїв+24°... +13°
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Одеса+24°... +15°
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Полтава+20°... +10°
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Рівне+23°... +10°
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Сімферополь+26°... +13°
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Суми+18°... +7°
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Тернопіль+22°... +12°
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Харків+20°... +9°
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Херсон+24°... +13°
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Хмельницький+23°... +12°
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Черкаси+21°... +10°
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Чернігів+21°... +8°
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Чернівці+23°... +14°