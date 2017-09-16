Погода на неділю: Київ може оновити температурний рекорд

19:12, 16 вересня 2017
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За даними Центральної геофізичної обсерваторії в Києві 17 вересня найвища температура повітря вдень була +28,5 у 1939 році, найнижча - вночі +1 в 1952 році.

фото УНІАН
У Києві – вночі місцями короткочасний дощ / фото УНІАН

У неділю, 17 вересня, в Україні буде переважати тепле і сухе повітря, лише на заході та півночі більш вологе. Про це повідомив Укргідрометцентр.

Очікується погода без опадів, лише вночі та вранці у більшості північних областях та на крайньому заході країни невеликий, вдень у західних областях місцями помірний короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно південний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі 12-17°, у південній частині до 20°, у східних областях та на півночі Лівобережжя місцями 8-10°; вдень 29-34°, у західних, північних, Полтавській і Харківській областях 24-29°, на крайньому заході 18-23°.

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У Києві – вночі місцями короткочасний дощ, можлива гроза, вдень без опадів, температура повітря вночі 13-15°, вдень 27-29°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії в Києві 17 вересня найвища температура повітря вдень була +28,5 у 1939 році, найнижча - вночі +1 в 1952 році.

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