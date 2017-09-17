В Атлантичному океані сформувався тропічний шторм "Марія"

До середини наступного тижня ураган "Марія" може стати небезпечним і досягти Віргінських Островів і Пуерто-Ріко.

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Тропічний шторм "Марія" сформувався в Атлантичному океані недалеко від берегів Південної Америки і Карибського моря. Про це повідомляє Центр попередження ураганів США, передає Риа Новости.

За його даними, зараз шторм рухається в західному напрямі зі швидкістю приблизно 32 кілометри на годину. Також метеорологи випустили прогноз про посилення шторму.

На початку наступного тижня "Марія" посилиться до урагану і торкнеться Підвітряних островів в Карибському морі. До середини тижня ураган "Марія" може стати потужним і небезпечним і досягти Віргінських Островів і Пуерто-Ріко.

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На початку минулого тижня над Атлантикою утворився тропічний шторм "Хосе". Пізніше він посилився до урагану першої категорії, але потім ослаб. В даний час ураган "Хосе" знаходиться недалеко від східних берегів США і рухається в північному напрямку. У четвер метеорологи попередили, що "Хосе" може посилитися до вихідних.