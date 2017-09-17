Погода на сьогодні: у більшості регіонів буде майже літня спека, на заході - дощі

На півдні країни синоптики обіцяють до +33° та без опадів, на заході ймовірні грози.

В Україні буде спекотна погода / фото УНІАН

Неділя, 17 вересня, в Україні буде переважно теплою та без опадів, дощі прогнозують на заході. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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В західних регіонах можливі дощі з грозами, температура вдень +22°..+25°, на Івано-Франківщині та Буковині до +28° та навіть +30°.

На півночі країни вдень +26°..+29°, хмарно з проясненнями.

В центральних областях в неділю буде +27°..+30°, також хмарно з проясненнями.

На сході прогнозують +26°..+28°, хмарно з проясненнями, без опадів.

У південних областях сьогодні буде +27°..+33° також без опадів.

Погода 17 вересня / фото Укргідрометцентр

За прогнозом Гідрометцентру, у Києві в неділю вдень без опадів. Температура вночі +13°..+15°, удень +27°..+29°.

У Львові часом дощитиме, можлива гроза. Температура вночі +11°..+13°, вдень +22°..+24°.

В Одесі буде сонячно та спекотно. Температура вночі +18°..+20°, вдень +26°..28°.

В Дніпрі опадів не буде. Температура вночі +13°..+15°, вдень +29°..+31°.

У Харкові без опадів. Температура вночі +10°..+12°, вдень +26°..+28°.

У Карпатах пройдуть дощі (вночі місцями), можлива гроза. Температура вночі +8°..+13°, удень +14°..+19°.