Погода на сьогодні: у більшості регіонів буде майже літня спека, на заході - дощі
На півдні країни синоптики обіцяють до +33° та без опадів, на заході ймовірні грози.
Неділя, 17 вересня, в Україні буде переважно теплою та без опадів, дощі прогнозують на заході. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
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В західних регіонах можливі дощі з грозами, температура вдень +22°..+25°, на Івано-Франківщині та Буковині до +28° та навіть +30°.
На півночі країни вдень +26°..+29°, хмарно з проясненнями.
В центральних областях в неділю буде +27°..+30°, також хмарно з проясненнями.
На сході прогнозують +26°..+28°, хмарно з проясненнями, без опадів.
У південних областях сьогодні буде +27°..+33° також без опадів.
За прогнозом Гідрометцентру, у Києві в неділю вдень без опадів. Температура вночі +13°..+15°, удень +27°..+29°.
У Львові часом дощитиме, можлива гроза. Температура вночі +11°..+13°, вдень +22°..+24°.
В Одесі буде сонячно та спекотно. Температура вночі +18°..+20°, вдень +26°..28°.
В Дніпрі опадів не буде. Температура вночі +13°..+15°, вдень +29°..+31°.
У Харкові без опадів. Температура вночі +10°..+12°, вдень +26°..+28°.
У Карпатах пройдуть дощі (вночі місцями), можлива гроза. Температура вночі +8°..+13°, удень +14°..+19°.
Погода в Україні
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Вінниця+22°... +13°
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Дніпро+22°... +11°
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Донецьк+21°... +9°
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Житомир+22°... +10°
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Запоріжжя+22°... +11°
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Івано-Франківськ+22°... +10°
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Київ+21°... +12°
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Кіровоград+22°... +8°
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Луганськ+20°... +9°
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Луцьк+23°... +11°
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Львів+23°... +11°
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Миколаїв+24°... +12°
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Одеса+25°... +15°
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Полтава+19°... +9°
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Рівне+22°... +11°
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Сімферополь+27°... +13°
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Суми+16°... +7°
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Тернопіль+21°... +11°
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Харків+18°... +7°
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Херсон+25°... +13°
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Хмельницький+22°... +13°
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Черкаси+21°... +10°
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Чернігів+20°... +9°
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Чернівці+21°... +12°