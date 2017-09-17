Синоптики розповіли, якою буде погода в жовтні
Місяць буде дощовим, місцями випаде мокрий сніг. В горах заморозки можливі вже на початку місяця.
За словами синоптиків, погода в жовтні буде мінливою. У другій половині місяця очікуються перепади температури повітря, а до кінця жовтня – різке похолодання і заморозки. Про це повідомляє napensii.
Місяць буде дощовим, місцями випаде мокрий сніг. В горах заморозки можливі вже на початку місяця.
Народний провісник погоди Леонід Горбань розповів, що «... перші дві жовтневих тижнів майже кожен день буде йти дощ. В цей час термометри покажуть середньодобову температуру + 12... + 14 ºС, а денну + 15... + 17 ºС. 6 жовтня похолодає – середньодобова температура опуститься приблизно до +9 ° С, а денна до +12 ºС. В середині місяця українцям доведеться дістати теплий одяг, 15 жовтня очікуються перші заморозки".
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"З огляду на, що середня температура за добу опуститься до +5 ºС, вночі стовпчики термометрів цілком можуть впасти нижче нуля. Правда, так холодно буде всього пару днів – вже у 20-х числах жовтня повітря вдень прогріється до +14... + 15 ºС. Така погода триватиме до кінця місяця, а в останні дні жовтня вдарять нічні морози – до трьох градусів нижче нуля. Тоді ж очікуються дощі, які, можуть перейти в мокрий сніг», - зазначив Горбань.
Погода в Україні
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Вінниця+22°... +13°
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Дніпро+22°... +11°
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Донецьк+21°... +9°
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Житомир+22°... +10°
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Запоріжжя+22°... +11°
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Івано-Франківськ+22°... +10°
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Київ+21°... +12°
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Кіровоград+22°... +8°
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Луганськ+20°... +9°
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Луцьк+23°... +11°
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Львів+23°... +11°
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Миколаїв+24°... +12°
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Одеса+25°... +15°
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Полтава+19°... +9°
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Рівне+22°... +11°
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Сімферополь+27°... +13°
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Суми+16°... +7°
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Тернопіль+21°... +11°
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Харків+18°... +7°
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Херсон+25°... +13°
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Хмельницький+22°... +13°
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Черкаси+21°... +10°
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Чернігів+20°... +9°
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Чернівці+21°... +12°