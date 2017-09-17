Синоптики розповіли, якою буде погода в жовтні

Місяць буде дощовим, місцями випаде мокрий сніг. В горах заморозки можливі вже на початку місяця.

15 жовтня очікуються перші заморозки / фото УНІАН

За словами синоптиків, погода в жовтні буде мінливою. У другій половині місяця очікуються перепади температури повітря, а до кінця жовтня – різке похолодання і заморозки. Про це повідомляє napensii.

Місяць буде дощовим, місцями випаде мокрий сніг. В горах заморозки можливі вже на початку місяця.

Народний провісник погоди Леонід Горбань розповів, що «... перші дві жовтневих тижнів майже кожен день буде йти дощ. В цей час термометри покажуть середньодобову температуру + 12... + 14 ºС, а денну + 15... + 17 ºС. 6 жовтня похолодає – середньодобова температура опуститься приблизно до +9 ° С, а денна до +12 ºС. В середині місяця українцям доведеться дістати теплий одяг, 15 жовтня очікуються перші заморозки".

Читайте також Погода на вихідні: у більшості областей України буде спекотно і без опадів (карта)

"З огляду на, що середня температура за добу опуститься до +5 ºС, вночі стовпчики термометрів цілком можуть впасти нижче нуля. Правда, так холодно буде всього пару днів – вже у 20-х числах жовтня повітря вдень прогріється до +14... + 15 ºС. Така погода триватиме до кінця місяця, а в останні дні жовтня вдарять нічні морози – до трьох градусів нижче нуля. Тоді ж очікуються дощі, які, можуть перейти в мокрий сніг», - зазначив Горбань.