У Києві сьогодні встановлений температурний рекорд
У неділю температура в столиці становила +30, +31 градус.
Сьогодні, 17 вересня, у Києві встановлено абсолютний температурний рекорд.
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Про це повідомляє синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook.
«У Києві найвища температура повітря 17 вересня була зафіксована в 1939 році 28,5 градусів. Але сьогодні її перевищено - в столиці +30, +31 градус. Рекорд є!», - зазначила синоптик.
градусів.
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