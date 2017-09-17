У Києві сьогодні встановлений температурний рекорд

У неділю температура в столиці становила +30, +31 градус.

Сьогодні в Києві встановлено температурний рекорд / фото УНІАН

Сьогодні, 17 вересня, у Києві встановлено абсолютний температурний рекорд.

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Про це повідомляє синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook.

«У Києві найвища температура повітря 17 вересня була зафіксована в 1939 році 28,5 градусів. Але сьогодні її перевищено - в столиці +30, +31 градус. Рекорд є!», - зазначила синоптик.

градусів.