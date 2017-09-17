Над Чернівцями пронеслася буря - жителів просять не виходити на вулицю (фото)

Різкий і раптовий шквал вітру розпочався сьогодні приблизно о 20.00 і тривав приблизно півгодини.

Раптова буря повалила десятки дерев по всій території Чернівців / фото facebook/ЙосипівОлег

У Чернівцях внаслідок раптової бурі, яка пронеслась над містом, повалено десятки дерев, зірвано білборди і пошкоджено автомобілі.

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Як повідомляє кореспондент УНІАН, різкий і раптовий шквал вітру розпочався сьогодні приблизно о 20.00 і тривав приблизно півгодини.

Раптова буря повалила десятки дерев по всій території Чернівців та пошкодила припарковані обабіч вулиці Головної автомобілі.

Зокрема, узбіччя вулиці Галицький Шлях при виїзді з Чернівців нині завалено зламаними деревами, у зв’язку з цим рух на цій дорозі зараз заблокований.

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На вулиці Комарова вітер пошкодив білборд, який зараз висить над головами перехожих.

фото facebook/ЙосипівОлег

У зв’язку з раптовим погіршенням погодніх умов керівник патрульної поліції Чернівців Олег Йосипів закликав мешканців міста без нагальної потреби не виходити на вулицю.

«Просимо вас бути обачними та обережними. Закликаємо без нагальної потреби не виходити з дому, обмежитись у пересуванні на транспортних засобах та залишати їх у безпечних місцях», - написав він на своїй сторінці у Facebook.