Тропічний шторм "Марія" в Атлантиці посилився до урагану

03:41, 18 вересня 2017
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Також штормове попередження випустили влада США і Великобританії для Віргінських островів.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Тропічний шторм «Марія» посилився до урагану, повідомляє РБК з посиланням на Національний центр попередження ураганів США (NHC).

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Як йдеться у повідомленні, уряд Антигуа і Барбуди випустив штормові попередження для островів Сент-Кітс, Невіс і Монсеррат, а уряд Нідерландів - для островів Саба і Сінт-Естатіус (Карибські Нідерланди).

Шторм
Шторм "Марія" став ураганом / фото nhc.noaa.gov

Також штормове попередження випустили влада США і Великобританії для Віргінських островів.

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«За прогнозами вітер посилиться до 120 км/год, з подальшими поривами. «Марія» може досягти Британських Підвітряних островів до ночі понеділка», - повідомляє NHC.

Як повідомляв УНІАН, тропічний шторм "Марія" сформувався в Атлантичному океані недалеко від берегів Південної Америки і Карибського моря. До середини тижня ураган "Марія" може стати потужним і небезпечним і досягти Віргінських Островів і Пуерто-Ріко.

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