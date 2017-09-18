Тропічний шторм "Марія" в Атлантиці посилився до урагану
Також штормове попередження випустили влада США і Великобританії для Віргінських островів.
Тропічний шторм «Марія» посилився до урагану, повідомляє РБК з посиланням на Національний центр попередження ураганів США (NHC).
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Як йдеться у повідомленні, уряд Антигуа і Барбуди випустив штормові попередження для островів Сент-Кітс, Невіс і Монсеррат, а уряд Нідерландів - для островів Саба і Сінт-Естатіус (Карибські Нідерланди).
Також штормове попередження випустили влада США і Великобританії для Віргінських островів.
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«За прогнозами вітер посилиться до 120 км/год, з подальшими поривами. «Марія» може досягти Британських Підвітряних островів до ночі понеділка», - повідомляє NHC.
Як повідомляв УНІАН, тропічний шторм "Марія" сформувався в Атлантичному океані недалеко від берегів Південної Америки і Карибського моря. До середини тижня ураган "Марія" може стати потужним і небезпечним і досягти Віргінських Островів і Пуерто-Ріко.
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