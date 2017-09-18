В Україні сьогодні буде сонячно і без опадів (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 18 вересня, в Україні без опадів, на півдні до +34°.

Сьогодні в Україні без опадів / УНІАН

На сході без опадів, температура вдень до +33°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +34°.

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На заході України в понеділок без опадів. Вдень найтепліше буде в Чернівецькій області - до +24°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до +25°. У центрі без опадів, температура вдень до +33°.

Прогноз на 18 вересня / УНІАН

За народним прогнозом, 18 вересня - день Єлизавети провісниці. У лісі багато горобини - осінь буде дощова, мало - суха. Лист хоч і пожовтів, але відпадає слабо - морози настануть не скоро.

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