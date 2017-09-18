В Україні сьогодні буде сонячно і без опадів (карта)

08:00, 18 вересня 2017
683
0

Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 18 вересня, в Україні без опадів, на півдні до +34°.

Сьогодні В Україні без опадів / УНІАН
Сьогодні в Україні без опадів / УНІАН

На сході без опадів, температура вдень до +33°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +34°.

На заході України оголосили штормове попередження

На заході України в понеділок без опадів. Вдень найтепліше буде в Чернівецькій області - до +24°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до +25°. У центрі без опадів, температура вдень до +33°.

Прогноз на 18 вересня / УНІАН
Прогноз на 18 вересня / УНІАН

За народним прогнозом, 18 вересня - день Єлизавети провісниці. У лісі багато горобини - осінь буде дощова, мало - суха. Лист хоч і пожовтів, але відпадає слабо - морози настануть не скоро.

Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Синоптики попереджають про підвищення рівнів води на водоймах Закарпаття Синоптики попереджають про підвищення рівнів води на водоймах Закарпаття
Укргідрометцентр попереджає про пожежну небезпеку Укргідрометцентр попереджає про пожежну небезпеку
Сьогодні у Києві до +20°, без опадів Сьогодні у Києві до +20°, без опадів
В Україні сьогодні похолодає, місцями пройдуть дощі (карта) В Україні сьогодні похолодає, місцями пройдуть дощі (карта)
У Києві завтра без опадів, температура до +20° У Києві завтра без опадів, температура до +20°
Завтра в Україні похолодає, місцями пройдуть дощі (відеопрогоноз) Завтра в Україні похолодає, місцями пройдуть дощі (відеопрогоноз)
Кількість жертв виверження вулкана в Гватемалі зросла до 65 осіб Кількість жертв виверження вулкана в Гватемалі зросла до 65 осіб

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 27 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
72 %
764 мм
1.2 м/с
2 %
Стрічка новин