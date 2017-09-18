У Києві сьогодні без опадів , вдень до +25°

08:30, 18 вересня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 18 вересня у столиці без опадів, вдень до +25°.

Сьогодні В Києві без опадів / sunny7.ua
Сьогодні в Києві без опадів / sunny7.ua

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +25°, ввечері - до +17°. Вітер мінливий, до 4.8 м/с.

В Україні сьогодні буде сонячно і без опадів (карта)

Сонце в столиці зійшло у 06:37, а зайде у 19:06.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 18 вересня, в Україні без опадів, на півдні до +34°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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