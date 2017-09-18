У Києві сьогодні без опадів , вдень до +25°

Згідно з даними Погода УНІАН, 18 вересня у столиці без опадів, вдень до +25°.

Сьогодні в Києві без опадів / sunny7.ua

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +25°, ввечері - до +17°. Вітер мінливий, до 4.8 м/с.

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Сонце в столиці зійшло у 06:37, а зайде у 19:06.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 18 вересня, в Україні без опадів, на півдні до +34°.

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