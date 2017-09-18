В Україні через негоду знеструмлено майже 500 населених пунктів

У Закарпатській області шквальний вітер повалив дерева і зруйнував дах лікарні.

Шквальний вітер зруйнував дахи будинків / comments.ua

Протягом неділі і ночі понеділка в результаті ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру), через спрацювання системи захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 478 населених пунктів у 6 областях України. Про це повідомляє прес-служба Держслужби України з надзвичайних ситуацій.

Так, у Хмельницькій області без електрики залишилися 187 населених пунктів, у Тернопільській - 114 н. п., в Чернівецькій - 73 н. п., в Івано-Франківській - 70 н. п., у Закарпатській - 33 н.п. та у Дніпропетровській - 1 н. п.

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До відновлення електропостачання населених пунктів залучено 71 бригада обленерго (71 одиниць техніки і 186 осіб).

Крім цього, сильні пориви вітру та шквали призвели до надзвичайних подій іншого характеру.

Так, у Чернівцях сильним вітром було пошкоджено металевий дах торгового центру на площі близько 500 кв. м, в с. Стебні Путильського району Чернівецької області пошкоджено шиферне покриття загальноосвітньої школи на площі близько 20 кв. м, були повалено близько 50 дерев.

У Закарпатській області в Рахівському та Тячівському районах впали близько 20 дерев, а в смт. Ясіня пошкоджена покрівля лікарні на площі близько 50 кв. м та частково – покрівлі трьох приватних будинків.

За попередніми даними жертв і постраждалих немає.

Як повідомляв УНІАН, над Чернівцями пронеслася буря. Повалено десятки дерев, зірвані білборди і пошкоджені автомобілі.