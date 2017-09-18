Потужний ураган з Румунії рухається у напрямку України

09:30, 18 вересня 2017
1655
0

Ураган, який залишив десятки постраждалих в Румунії, згідно з прогнозами синоптиків, рухається в сторону України

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

У Румунії вісім осіб загинули і близько 70 доставлені до лікарень у результаті ураганного вітру, швидкість якого досягала 100 кілометрів на годину, повідомляє BBC.

Тропічний шторм "Марія" в Атлантиці посилився до урагану

Велика частина жертв і постраждалих – жителі міста Тімішоара і його околиць. Тімішоара - третє за величиною місто Румунії, розташоване на заході країни.

Пориви вітру валили дерева та зривали дахи будинків. Пошкоджено багато ліній електропередач і каналів водопостачання.

"Нас ніхто не попереджав, що нас чекає таке. Прогноз погоди обіцяв тільки дощ", - сказав мер Тімішоари Ніколае Робу в інтерв'ю румунському телеканалу Digi 24.

Екстрені служби країни просять жителів не виходити на вулицю. Згідно синоптикам, зараз ураган рухається в бік України.

Нагадаємо, у результаті ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру), через спрацювання системи захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 478 населених пунктів у 6 областях України.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У Києві завтра без опадів, температура до +23° У Києві завтра без опадів, температура до +23°
Завтра в Україні без опадів, на півдні температура до +27° (відеопрогноз) Завтра в Україні без опадів, на півдні температура до +27° (відеопрогноз)
Одна людина загинула в результаті повені у Франції Одна людина загинула в результаті повені у Франції
Жертвами сходження зсуву в Індії стали 10 людей Жертвами сходження зсуву в Індії стали 10 людей
Синоптики попереджають про підвищення рівнів води на водоймах Закарпаття Синоптики попереджають про підвищення рівнів води на водоймах Закарпаття
У результаті виверження вулкана в Гватемалі 200 людей зникли безвісти У результаті виверження вулкана в Гватемалі 200 людей зникли безвісти
Кількість жертв виверження вулкана в Гватемалі зросла до 65 осіб Кількість жертв виверження вулкана в Гватемалі зросла до 65 осіб

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 27 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
72 %
764 мм
1.2 м/с
2 %
Стрічка новин