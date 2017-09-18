Потужний ураган з Румунії рухається у напрямку України
Ураган, який залишив десятки постраждалих в Румунії, згідно з прогнозами синоптиків, рухається в сторону України
У Румунії вісім осіб загинули і близько 70 доставлені до лікарень у результаті ураганного вітру, швидкість якого досягала 100 кілометрів на годину, повідомляє BBC.
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Велика частина жертв і постраждалих – жителі міста Тімішоара і його околиць. Тімішоара - третє за величиною місто Румунії, розташоване на заході країни.
Пориви вітру валили дерева та зривали дахи будинків. Пошкоджено багато ліній електропередач і каналів водопостачання.
"Нас ніхто не попереджав, що нас чекає таке. Прогноз погоди обіцяв тільки дощ", - сказав мер Тімішоари Ніколае Робу в інтерв'ю румунському телеканалу Digi 24.
Екстрені служби країни просять жителів не виходити на вулицю. Згідно синоптикам, зараз ураган рухається в бік України.
Нагадаємо, у результаті ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру), через спрацювання системи захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 478 населених пунктів у 6 областях України.
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