На заході України оголосили штормове попередження

10:24, 18 вересня 2017
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Сьогодні, 18 вересня, у західних областях очікується сильний вітер.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Про це йдеться в повідомленні Українського гідрометцентру.

В Україні сьогодні буде сонячно і без опадів (карта)

"Вдень 18 вересня у західних та Житомирській областях пориви вітру 15-23 м/с", - попереджають у Гідрометцентрі.

Раніше повідомлялося, що протягом неділі і ночі понеділка в результаті ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру), через спрацювання системи захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 478 населених пунктів у 6 областях України.

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