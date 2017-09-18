Ураган з Румунії не зачепить Україну - синоптик

11:06, 18 вересня 2017
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Ураган, через який у Румунії травмувалися десятки людей, не зачепить Україну.

Циклон не зачепить Україну / УНІАН
Циклон не зачепить Україну / УНІАН

Про це у Facebook пише синоптик Наталія Діденко.

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"Люди, не треба вже боятися урагану, циклону, який спричинив збитки і трагедію в Тімішоарі (Румунія) і який зачепив Україну.

Циклон вже за межами України, ніякого урагану в нас не буде", - пише вона.

За її словами, в Україні не очікується "ніяких сильних гроз та ураганів".

Нагадаємо, у результаті ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру), через спрацювання системи захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 478 населених пунктів у 6 областях України

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