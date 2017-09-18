Погода на тиждень: до України прийдуть дощі і похолодання (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, цього тижня до більшості областей України прийде похолодання. Ближче до вихідних очікуються дощі.

Цього тижня в Україні похолодає / УНІАН

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, у понеділок в Україні буде тепло і без опадів. На сході до +34°, на заході до +23°. У центрі стовпчик термометра підніметься до +34°, на півночі до +23°. На півдні – до +33°.

Прогноз на 18 вересня / УНІАН

У вівторок, 19 вересня, в Україні мінлива хмарність. На півдні і сході збережеться спекотна погода - до +34°, на заході та півночі трохи похолодає.

Прогноз на 19 вересня / УНІАН

У середу, 20 вересня, місцями пройдуть дощі з грозами. На півдні спека до +35°. В інших регіонах-до +31°.

Прогноз на 20 вересня / УНІАН

У четвер у західних областях пройдуть дощі. Вночі по країні +5°...+18°, вдень на півдні до +35°.

Прогноз на 21 вересня / УНІАН

У п'ятницю в більшості регіонів очікуються опади. В центрі до +32°, в інших регіонах +15°...+31°.

Прогноз на 22 вересня / УНІАН

23 і 24 вересня місцями пройдуть дощі. У суботу вночі найпрохолодніше буде на заході - до +7°, на решті території +8°...+13°. Вдень температура по країні +16°...+26°. У неділю вночі на півночі до +7°, вдень в Україні +17°...+26°.

Прогноз на 23 вересня / УНІАН

Прогноз на 24 вересня / УНІАН

Народний прогноз

18 вересня - день Єлизавети провісниці. У лісі багато горобини - осінь буде дощова, мало - суха. Лист хоч і пожовтів, але відпадає слабо - морози настануть не скоро.19 вересня - Чудо Архистратига Михаїла. У народі помітили, що з сьогоднішнього дня починається похолодання - михайлівські морози. Тепло на Михайлів день - осінь буде довгою.

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20 вересня - Созонта, мученика. У народному календарі 20 вересня - Цибулевий день. Скрізь починається збирання цибулі і льону. Багато одежок на цибулинах - бути зимі холодною.

21 вересня - Різдво Пресвятої Богородиці (Друга Пречиста). Друга Пречиста дощем поливає (у цей день в Україні зазвичай йдуть дощі). На Різдво святої Богородиці погода хороша - подальша осінь буде погожа. 22 вересня - праведних Іоакима і Анни. У народному календарі 22 вересня - день осіннього рівнодення. Природні прикмети такі: якщо у цей день птахи рано і дружно до тепла полетіли, то бути холодній і суворій зимі, а якщо кури починають рано линяти - до теплої зими.

23 вересня - Минодори, мучениці. Вітер північно-західний - зима буде люта, а південно-східний - тепла. Якщо багато горобини - осінь заплаче дощами, а зима морозами. 24 вересня - преподобної Феодори. Осіння Федора поділ підтягує (від болота) зимова (12 січня) хусткою обличчя закриває (від холоду).

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