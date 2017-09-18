Погода на тиждень: до України прийдуть дощі і похолодання (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, цього тижня до більшості областей України прийде похолодання. Ближче до вихідних очікуються дощі.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, у понеділок в Україні буде тепло і без опадів. На сході до +34°, на заході до +23°. У центрі стовпчик термометра підніметься до +34°, на півночі до +23°. На півдні – до +33°.
У вівторок, 19 вересня, в Україні мінлива хмарність. На півдні і сході збережеться спекотна погода - до +34°, на заході та півночі трохи похолодає.
У середу, 20 вересня, місцями пройдуть дощі з грозами. На півдні спека до +35°. В інших регіонах-до +31°.
У четвер у західних областях пройдуть дощі. Вночі по країні +5°...+18°, вдень на півдні до +35°.
У п'ятницю в більшості регіонів очікуються опади. В центрі до +32°, в інших регіонах +15°...+31°.
23 і 24 вересня місцями пройдуть дощі. У суботу вночі найпрохолодніше буде на заході - до +7°, на решті території +8°...+13°. Вдень температура по країні +16°...+26°. У неділю вночі на півночі до +7°, вдень в Україні +17°...+26°.
Народний прогноз
18 вересня - день Єлизавети провісниці. У лісі багато горобини - осінь буде дощова, мало - суха. Лист хоч і пожовтів, але відпадає слабо - морози настануть не скоро.19 вересня - Чудо Архистратига Михаїла. У народі помітили, що з сьогоднішнього дня починається похолодання - михайлівські морози. Тепло на Михайлів день - осінь буде довгою.
В Україні через негоду знеструмлено майже 500 населених пунктів
20 вересня - Созонта, мученика. У народному календарі 20 вересня - Цибулевий день. Скрізь починається збирання цибулі і льону. Багато одежок на цибулинах - бути зимі холодною.
21 вересня - Різдво Пресвятої Богородиці (Друга Пречиста). Друга Пречиста дощем поливає (у цей день в Україні зазвичай йдуть дощі). На Різдво святої Богородиці погода хороша - подальша осінь буде погожа. 22 вересня - праведних Іоакима і Анни. У народному календарі 22 вересня - день осіннього рівнодення. Природні прикмети такі: якщо у цей день птахи рано і дружно до тепла полетіли, то бути холодній і суворій зимі, а якщо кури починають рано линяти - до теплої зими.
23 вересня - Минодори, мучениці. Вітер північно-західний - зима буде люта, а південно-східний - тепла. Якщо багато горобини - осінь заплаче дощами, а зима морозами. 24 вересня - преподобної Феодори. Осіння Федора поділ підтягує (від болота) зимова (12 січня) хусткою обличчя закриває (від холоду).
Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
-
Вінниця+22°... +13°
-
Дніпро+22°... +11°
-
Донецьк+21°... +9°
-
Житомир+22°... +10°
-
Запоріжжя+22°... +11°
-
Івано-Франківськ+22°... +10°
-
Київ+21°... +12°
-
Кіровоград+22°... +8°
-
Луганськ+20°... +9°
-
Луцьк+23°... +11°
-
Львів+23°... +11°
-
Миколаїв+24°... +12°
-
Одеса+25°... +15°
-
Полтава+19°... +9°
-
Рівне+22°... +11°
-
Сімферополь+27°... +13°
-
Суми+16°... +7°
-
Тернопіль+21°... +11°
-
Харків+18°... +7°
-
Херсон+25°... +13°
-
Хмельницький+22°... +13°
-
Черкаси+21°... +10°
-
Чернігів+20°... +9°
-
Чернівці+21°... +12°