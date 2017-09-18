Вересень у Києві встановив новий температурний рекорд
Ніч 18 вересня у столиці стала найтеплішою за 137 років спостережень.
Про це йдеться в повідомленні прес-служби Центральної геофізичної обсерваторії.
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"18 вересня у Києві зафіксовано найтеплішу ніч за 137 років спостережень, бо температура не опустилась нижче +18,6°, що на 2,4° тепліше, ніж це було у 1939 році", - йдеться в повідомленні.
Також в обсерваторії підтвердили рекордну для 17 вересня температуру. Так, після полудня стовпчик термометра піднявся до +30,9°, що на 2,4° вище попереднього максимального значення 1939 року, а середньодобова температура досягла +21,7°, перевищивши рекордне значення 1909 року на 0,1°.
Нагадаємо, цього тижня до більшості областей України прийде похолодання. Ближче до вихідних очікуються дощі.
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