Вересень у Києві встановив новий температурний рекорд

12:48, 18 вересня 2017
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Ніч 18 вересня у столиці стала найтеплішою за 137 років спостережень.

Вересень у Києві продовжує встановлювати температурні рекорди / УНІАН
Вересень у Києві продовжує встановлювати температурні рекорди / УНІАН

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Центральної геофізичної обсерваторії.

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"18 вересня у Києві зафіксовано найтеплішу ніч за 137 років спостережень, бо температура не опустилась нижче +18,6°, що на 2,4° тепліше, ніж це було у 1939 році", - йдеться в повідомленні.

Також в обсерваторії підтвердили рекордну для 17 вересня температуру. Так, після полудня стовпчик термометра піднявся до +30,9°, що на 2,4° вище попереднього максимального значення 1939 року, а середньодобова температура досягла +21,7°, перевищивши рекордне значення 1909 року на 0,1°.

Нагадаємо, цього тижня до більшості областей України прийде похолодання. Ближче до вихідних очікуються дощі.

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