Потрощені дахи, зламані дерева та сотні населених пунктів без світла: ураган прокотився Румунією та зачепив захід України (відео)

13:11, 18 вересня 2017
4
0

З Румунії ураган перемістився у бік України.

Відголоски румунського урагану відчули жителі західних областей України / скріншот УНІАН
Відголоски румунського урагану відчули жителі західних областей України / скріншот УНІАН

Румунією прокотився потужний ураган. Пориви вітру досягали 100 км/год. Вітер валив дерева і зривав дахи будинків. Стихія забрала життя 8 людей, ще близько 70 осіб знаходяться у лікарнях.

Найсильніший удар припав на місто Тімішоара на заході Румунії. Шторм пошкодив лінії електропередач і канали водопостачання. Влада міста не була готова до негоди, оскільки синоптики прогнозували тільки дощ.

Ураган з Румунії не зачепить Україну - синоптик

З Румунії ураган перемістився у бік України. Погіршення погоди цієї ночі відчули західні області нашої країни. Сильним вітром повалило сотні дерев, зірвані дахи, 500 сіл та міст залишаються без світла. Сьогодні, 18 вересня, за даними синоптиків, на захід України знову насувається буревій зі зливами та градом.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Потужний тайфун накрив південь Китаю Потужний тайфун накрив південь Китаю
Синоптики попереджають про підвищення рівнів води на водоймах Закарпаття Синоптики попереджають про підвищення рівнів води на водоймах Закарпаття
У результаті виверження вулкана в Гватемалі 200 людей зникли безвісти У результаті виверження вулкана в Гватемалі 200 людей зникли безвісти
Сьогодні у Києві до +20°, без опадів Сьогодні у Києві до +20°, без опадів
У Гватемалі зафіксували чергове виверження вулкану Фуего: кількість жертв зросла до 75 У Гватемалі зафіксували чергове виверження вулкану Фуего: кількість жертв зросла до 75
У Києві завтра без опадів, температура до +20° У Києві завтра без опадів, температура до +20°
Завтра в Україні похолодає, місцями пройдуть дощі (відеопрогоноз) Завтра в Україні похолодає, місцями пройдуть дощі (відеопрогоноз)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 27 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
72 %
764 мм
1.2 м/с
2 %
Стрічка новин