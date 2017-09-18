Потрощені дахи, зламані дерева та сотні населених пунктів без світла: ураган прокотився Румунією та зачепив захід України (відео)

З Румунії ураган перемістився у бік України.

Відголоски румунського урагану відчули жителі західних областей України / скріншот УНІАН

Румунією прокотився потужний ураган. Пориви вітру досягали 100 км/год. Вітер валив дерева і зривав дахи будинків. Стихія забрала життя 8 людей, ще близько 70 осіб знаходяться у лікарнях.

Найсильніший удар припав на місто Тімішоара на заході Румунії. Шторм пошкодив лінії електропередач і канали водопостачання. Влада міста не була готова до негоди, оскільки синоптики прогнозували тільки дощ.

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З Румунії ураган перемістився у бік України. Погіршення погоди цієї ночі відчули західні області нашої країни. Сильним вітром повалило сотні дерев, зірвані дахи, 500 сіл та міст залишаються без світла. Сьогодні, 18 вересня, за даними синоптиків, на захід України знову насувається буревій зі зливами та градом.