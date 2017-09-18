Через тайфун "Талім" в Японії скасували майже 600 авіарейсів

Через тайфун "Талім" в Японії скасували 586 авіарейсів як на внутрішніх напрямках, так і за межі країни.

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Найбільші авіакомпанії JAL (Japan Airlines) і ANA (All Nippon Airways) були змушені скасувати, відповідно, 151 і 225 внутрішніх рейсів, повідомляє "РИА Новости".

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Крім того, авіакомпанія Peach Aviation скасувала 53 внутрішніх і міжнародних рейсів через тайфун. Також про скасування 43 авіарейсів оголосила компанія Jetstar. Авіакомпанії Japan Air Commuter, Skymark airlines, Solaseed Air Spring Japan, Japan Transocean і Vanila Air скасували в цілому 114 рейсів.

Зараз тайфун "Талім" знаходиться на півдні Японії в префектурі Кагосіма і рухається в північно-східному напрямку.

Нагадаємо, у результаті ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру), через спрацювання системи захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 478 населених пунктів у 6 областях України.